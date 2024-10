EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,93 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.634 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. 6,92 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. EON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

