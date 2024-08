EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,14 EUR.

Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,14 EUR. Bei 12,20 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,13 EUR. Bei 12,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 620.954 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,553 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,81 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

