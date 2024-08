EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,15 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,15 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155.302 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,91 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 16,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,553 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2024 aus.

