EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 13,25 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,25 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 13,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 508.228 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Gewinne von 1,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 21,28 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,74 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

XETRA-Handel DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter