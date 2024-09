EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,47 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 13,47 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,50 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 13,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 646.386 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 0,22 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,54 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,74 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

