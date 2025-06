EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Nachmittag zu

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 15,41 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 15,41 EUR zu. Bei 15,43 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.761.870 EON SE-Aktien.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 EUR an. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 2,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 47,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,77 EUR.

Am 14.05.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Hold