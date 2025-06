EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,41 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 278.115 EON SE-Aktien.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,86 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,77 EUR an.

EON SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

