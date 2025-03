EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Freitagmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 13,07 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,07 EUR. Bei 13,09 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.142.186 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 20,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,07 EUR für die EON SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 23,84 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.03.2026.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,38 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich zurück

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag