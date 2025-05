EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Donnerstagmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 15,07 EUR zu.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 15,07 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,15 EUR an. Bei 15,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.222.998 Stück gehandelt.

Bei 15,79 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Abschläge von 30,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,572 EUR je EON SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 15,21 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

