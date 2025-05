EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag an Boden

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,73 EUR nach oben.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 14,73 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 14,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 680.993 Stück.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,79 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,20 Prozent zulegen. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,04 EUR.

Am 26.02.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

