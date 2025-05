EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 15,27 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 15,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 15,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.321.369 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 15,79 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 31,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,572 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von EON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2025 aus.

