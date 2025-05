EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 15,01 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 15,01 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 15,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,15 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 637.217 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. 5,20 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 30,46 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,572 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 15,21 EUR.

EON SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,16 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von EON SE.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

