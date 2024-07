EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen

Suez Canal revenue drops as some shippers shun Red Sea

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 mittags in der Gewinnzone

Heute im Fokus

Magnificent Seven vernichten Marktkapitalisierung in Billionenhöhe. Beige Book: US-Notenbank sieht weiterhin nur mäßig steigende Preise. ABB setzt in Q2 etwas mehr um. Novartis hebt Gewinnausblick dank starker Entwicklung erneut an. TSMC in Q2 mit deutlichem Gewinnsprung. Merck stärkt KI-Chipentwicklung durch Übernahme von Unity-SC. DBAG senkt Prognose für Nettovermögenswert.