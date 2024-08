EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der EON SE-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,22 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.703 EON SE-Aktien.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 14,61 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,74 EUR.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

