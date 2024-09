EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 13,24 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 13,24 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 13,23 EUR. Bei 13,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.741.578 Aktien.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,79 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,82 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,88 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge