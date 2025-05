EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 15,31 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 15,31 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 15,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,04 EUR. Zuletzt wechselten 3.596.544 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 15,79 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 3,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,82 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,38 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

