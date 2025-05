EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,11 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 15,11 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,04 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 252.216 Stück gehandelt.

Bei 15,79 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,595 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,38 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. EON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

