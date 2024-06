EON SE Aktie News: EON SE steigt am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,54 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,54 EUR zu. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,56 EUR zu. Mit einem Wert von 12,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 836.112 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,50 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 16,79 Prozent Luft nach unten.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,554 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,29 EUR an.

EON SE veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,50 Prozent zurück. Hier wurden 22,64 Mrd. EUR gegenüber 33,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte EON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Handel in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab