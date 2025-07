EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Montagvormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 16,12 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,12 EUR nach oben. Bei 16,15 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 140.331 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2025 bei 16,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,22 EUR.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



