EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von EON SE

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 7,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 7,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,95 EUR. Bisher wurden heute 786.847 EON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,54 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. 37,04 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (7,28 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,86 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 10.08.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23.338,00 EUR gegenüber 14.638,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 09.11.2022 gerechnet. Am 08.11.2023 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,926 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

