EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag in Rot

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 9,07 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,04 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.474.724 Stück.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 27,73 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 24,53 Prozent sinken.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,11 EUR.

Am 10.08.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 15.047,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je EON SE-Aktie.

