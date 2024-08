EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 12,45 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 12,45 EUR. Bei 12,47 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 359.490 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 19,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,74 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 18,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 vorlegen. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

