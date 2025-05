EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,53 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 15,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 15,76 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,45 EUR ab. Bei 15,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4.812.187 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,79 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,64 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 32,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,38 EUR.

EON SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,13 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

