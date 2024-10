EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Donnerstagmittag

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 12,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 12,96 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 13,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 442.695 EON SE-Aktien.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,98 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 15,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,79 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 16,88 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schwächer