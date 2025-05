EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Vormittag positiv

Kurs der EON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 15,75 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,75 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie legte bis auf 15,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 152.494 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,79 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 0,25 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 33,72 Prozent sinken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 25,22 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

