EON SE Aktie News: EON SE gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,56 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 601.675 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 6,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,554 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

