EON SE Aktie News: EON SE am Mittag verlustreich

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 13,36 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 13,36 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 13,36 EUR. Bei 13,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 391.109 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Mit Abgaben von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,79 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,82 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

