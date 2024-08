EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 12,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 12,75 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 12,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 845.640 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,20 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,552 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,74 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,27 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX aktuell: DAX nachmittags mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu