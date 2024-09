EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit Aufschlag

EON SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 13,47 EUR zu. Die EON SE-Aktie legte bis auf 13,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 544.514 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 22,54 Prozent Luft nach unten.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

EON SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Dienstagshandel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne