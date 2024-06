EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,36 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,36 EUR abwärts. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,33 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.791 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,02 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 15,61 Prozent wieder erreichen.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,554 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

