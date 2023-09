EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 11,25 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 11,25 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,11 EUR. Bisher wurden heute 910.532 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,26 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,25 EUR an.

Am 09.08.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,09 EUR fest.

