EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 11,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 11,30 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,34 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.222.235 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 8,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 35,55 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,25 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR im Vergleich zu 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

