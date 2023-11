EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochnachmittag fester

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,02 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.554.622 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 2,25 Prozent Luft nach oben. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,30 EUR aus.

Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im LUS-DAX