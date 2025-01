EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag in Grün

Kurs der EON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,32 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.368.784 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 22,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,78 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,551 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

