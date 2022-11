EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittwochvormittag zu

Das Papier von EON SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,10 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 9,11 EUR. Bei 9,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.971 EON SE-Aktien.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,11 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 23.338,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,928 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

