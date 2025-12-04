DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -5,3%Nas23.103 -2,1%Bitcoin63.364 -5,1%Euro1,1817 +0,2%Öl67,64 +2,0%Gold4.918 +5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street in Rot -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Santander kauft Webster Financial für Milliardensumme -- PayPal, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

EQS-Adhoc: tick Trading Software AG passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an

03.02.26 20:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tick Trading Software Aktiengesellschaft
7,95 EUR -0,25 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
tick Trading Software AG passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an

03.02.2026 / 20:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

tick Trading Software AG passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an

Düsseldorf, 03. Februar 2026 – Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG), Anbieter von Software für Wertpapierhandel und -abwicklung, informiert über eine Anpassung ihrer Prognose. Ein mittelgroßer Kunde wird ab dem zweiten Quartal 2026 seinen Orderflow nicht mehr über die HSBC, sondern einen anderen Broker laufen lassen, was die transaktionsbasierten Erlöse der tick-TS AG reduziert. Der in der Vergangenheit sehr volatile Umsatz der tick-TS AG mit dem Kunden lag im Geschäftsjahr 2024/2025 im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Die tick-TS AG hat in den vergangenen Monaten auch neue Kunden gewinnen können, diese werden den Umsatzrückgang allerdings noch nicht ausgleichen können. Daher passt die tick Trading Software AG die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an und erwartet einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 600 bis 900 (bisher: EUR 0,8 Mio. bis 1,1 Mio.). 

Wer­bung

Ansprechpartner:
Carsten Schölzki und Martin Lüttich (Vorstände)
tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
E-Mail: ir@tick-ts.de
Tel.: +49-211-781767-0



Ende der Insiderinformation

03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 781767-0
Fax: +49 (0)211 781767-29
E-Mail: info@tick-ts.de
Internet: www.tick-ts.de
ISIN: DE000A35JS99
WKN: A35JS9
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2270850

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2270850  03.02.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tick Trading Software Aktiengesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tick Trading Software Aktiengesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tick Trading Software Aktiengesellschaft

DatumMeistgelesen
Wer­bung