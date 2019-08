SAP, Infineon, AIXTRON & Co.: Techaktien zwischenzeitlich beflügelt

Der entsprechende europäische Sektor war mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent der beste der Stoxx-600-Branchenübersicht.

Im DAX waren SAP und Infineon mit zwischenzeitlich plus 1,4 Prozent beziehungsweise plus 1,2 Prozent unter den größten Gewinnern. Zuletzt stehen SAP noch 0,02 Prozent höher, Infineon verlieren 1,80 Prozent. OSRAM wurden im MDAX von einer Kaufofferte von ams beflügelt, blieben mit plus 10,11 Prozent auf 34,85 Euro aber unter den gebotenen 38,50 Euro.

Im SDAX präsentierten sich AIXTRON mit plus 2,2 Prozent zeitweise in starker Form: Dem Investmenthaus Liberum zufolge dürfte die Nachfrage nach 3D-Sensortechnik im zweiten Halbjahr steigen. Inzwischen geben sie aber 1,62 Prozent ab auf 9,70 Euro.

Am Freitag hatte der Tech-Sektor unter Druck gestanden, in den USA die Technologiebörse Nasdaq deutlich verloren. Ein Medienbericht, wonach die US-Regierung mit ihrer Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Geschäfte amerikanischer Unternehmen mit dem chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei noch länger warten will, hatte belastet und insbesondere Aktien aus der Chipbranche in Mitleidenschaft gezogen.

