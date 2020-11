Uniper wirft Auge auf das Ökostromgeschäft

Dabei nimmt das Düsseldorfer MDAX -Unternehmen sowohl langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) als auch direkte Ökostromgeschäfte in den Blick. "Beide Bereiche möchten wir in den kommenden Jahren ausbauen", sagte ein Unternehmenssprecher zu Dow Jones Newswires.

"Der Markt für PPAs wird für Uniper zunehmend interessant", so der Sprecher. Hintergrund ist, dass die garantierte Einspeisevergütung nach 20 Jahren für viele Wind- und Photovoltaikanlagen endet - allein in den kommenden Jahren sind Tausende Anlagen auf eine Anschlussvermarktung angewiesen. Projektentwickler können etwa auf Erträge aus den Großhandelsmärkten setzen, womit sie aber auch ein entsprechendes Risiko eingehen. "Mit Abschluss langfristiger Abnahmeverträge mit Projektentwicklern übernehmen wir bestehende Marktrisiken", erklärt der Sprecher dazu. Das Unternehmen, das 2016 als Abspaltung der Sparten Wasser, Kohle und Gas von Eon entstanden ist, hat etwa im vergangenen Jahr solche Ökostrom-PPAs bei Projekten in Spanien und Schweden abgeschlossen. Bei der Windenergie hat der Konzern nach eigenen Angaben bislang über 6 Gigawatt realisiert.

Die Uniper SE will aber auch Ökostromprojekte in ihren eigenen Kernmärkten entwickeln. "Der Fokus liegt dabei auf Solar-Projekten, mit dem Ziel mehrere hundert Megawatt in den nächsten Jahren fertig zu stellen", so der Sprecher. "Dabei prüfen wir auch, ob Uniper-Standorte dazu geeignet sind." Im Bereich Wasserkraft umfasst das eigene Portfolio bislang 3,6 Gigawatt.

DJG/pso/err

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images