Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B legt Quartalsergebnis vor

Ambu A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,487 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B ein EPS von -0,510 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,50 Milliarden DKK gegenüber 1,39 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,40 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,880 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,08 Milliarden DKK, gegenüber 5,39 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net