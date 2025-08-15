DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.666 -1,7%Euro1,1705 -0,1%Öl65,88 -0,4%Gold3.354 +0,5%
Erste Schätzungen: Ashtead legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

18.08.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ashtead plc
61,00 EUR 4,50 EUR 7,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ashtead äußert sich voraussichtlich am 02.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,906 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ashtead einen Gewinn von 72,54 GBP je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,79 Milliarden USD für Ashtead, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,16 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD im Vergleich zu 2,71 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 11,03 Milliarden USD, gegenüber 8,43 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

