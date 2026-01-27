DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.073 -0,2%Euro1,1990 -0,4%Öl67,91 +0,3%Gold5.258 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland
Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

28.01.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Diebold Nixdorf Inc Registered Shs
56,00 EUR -1,50 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Diebold Nixdorf präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,61 USD. Dies würde einem Zuwachs von 973,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Diebold Nixdorf 0,150 USD je Aktie vermeldete.

Diebold Nixdorf soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,81 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Diebold Nixdorf und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diebold Nixdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diebold Nixdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Diebold Nixdorf Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung