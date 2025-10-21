Erste Schätzungen: Johnson Controls International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Johnson Controls International stellt voraussichtlich am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,20 USD je Aktie gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Johnson Controls International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 6,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 22,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net