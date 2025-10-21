Erste Schätzungen: Johnson Controls International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Johnson Controls International stellt voraussichtlich am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,20 USD je Aktie gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Johnson Controls International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 6,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 22,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Controls International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Controls International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Johnson Controls International PLC
Analysen zu Johnson Controls International PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2019
|Johnson Controls International Equal Weight
|Barclays Capital
|15.02.2018
|Johnson Controls International Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.2018
|Johnson Controls International Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|28.07.2017
|Johnson Controls International Buy
|Gabelli & Co
|09.12.2016
|Johnson Controls Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2017
|Johnson Controls International Buy
|Gabelli & Co
|18.10.2016
|Johnson Controls Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|16.09.2016
|Johnson Controls Buy
|UBS AG
|25.01.2016
|Johnson Controls Overweight
|Barclays Capital
|07.01.2016
|Johnson Controls Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2019
|Johnson Controls International Equal Weight
|Barclays Capital
|15.02.2018
|Johnson Controls International Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.2018
|Johnson Controls International Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|09.12.2016
|Johnson Controls Equal Weight
|Barclays Capital
|06.12.2016
|Johnson Controls Hold
|Gabelli & Co
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2009
|Johnson Controls Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson Controls International PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen