DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.073 -0,2%Euro1,1993 -0,4%Öl67,93 +0,3%Gold5.252 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland
Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

Erste Schätzungen: Mandatum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.01.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mandatum Oyj Registered Shs
6,87 EUR 0,10 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mandatum wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,075 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 90,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 439,8 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 43,1 Millionen EUR aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,326 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,330 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 274,8 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,79 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mandatum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mandatum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mandatum Oyj Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung