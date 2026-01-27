Erste Schätzungen: Mandatum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mandatum wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,075 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 90,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 439,8 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 43,1 Millionen EUR aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,326 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,330 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 274,8 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,79 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net