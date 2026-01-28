DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,36 -0,7%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,2000 -0,4%Öl67,89 +0,3%Gold5.268 +1,7%
Ifo: Stellenabbau in Deutschland verlangsamt sich

28.01.26 08:00 Uhr

DOW JONES--Der Stellenabbau in Deutschland verlangsamt sich nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Januar auf 93,4 Punkte, nach 91,9 Punkten im Dezember. "Der Stellenabbau verlangsamt sich, kommt aber noch nicht zum Stillstand", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Vor allem in der Industrie bleibt der Arbeitsmarkt unter Druck - eine Trendwende ist noch nicht in Sicht." In nahezu allen Bereichen der Industrie werden nach Aussage der Konjunkturforscher weiter Stellen abgebaut. "Vor allem die Autobranche und Unternehmen im Metallbereich planen mit weniger Mitarbeitern."

Auch die Unternehmen im Handel wollen im neuen Jahr demnach mit weniger Beschäftigten auskommen. Im Dienstleistungssektor stieg das Barometer dagegen merklich. Positive und negative Antworten hielten sich derzeit die Waage. Insbesondere Ingenieurbüros und IT-Dienstleister suchten verstärkt nach neuem Personal. Im Baugewerbe hat sich nach Aussage des Ifo-Instituts wenig verändert, die Unternehmen planten mit einer gleichbleibenden Mitarbeiterzahl.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)