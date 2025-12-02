Erste Schätzungen: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Micron Technology stellt voraussichtlich am 17.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

28 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,79 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 126,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,67 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 29 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 44,84 Prozent auf 12,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology noch 8,71 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 35 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,24 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,59 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,38 Milliarden USD im Vorjahr.

