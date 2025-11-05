DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.655 +0,2%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,41 +0,1%Gold3.977 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

Erste Schätzungen: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

05.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Post Holdings Inc.
91,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Post wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,16 Milliarden USD, gegenüber 7,92 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Post und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Post

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Post

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Post Holdings Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Post Holdings Inc.

DatumRatingAnalyst
03.08.2018Post BuyPivotal Research Group
22.09.2017Post OutperformBMO Capital Markets
18.04.2017Post BuyPivotal Research Group
21.11.2016Post BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.09.2016Post Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.08.2018Post BuyPivotal Research Group
22.09.2017Post OutperformBMO Capital Markets
18.04.2017Post BuyPivotal Research Group
21.11.2016Post BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.09.2016Post Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2015Post HoldBB&T Capital Markets
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Post Holdings Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen