Erste Schätzungen: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Post wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.
9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,16 Milliarden USD, gegenüber 7,92 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Post und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Post
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Post
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Post Holdings Inc.
Analysen zu Post Holdings Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2018
|Post Buy
|Pivotal Research Group
|22.09.2017
|Post Outperform
|BMO Capital Markets
|18.04.2017
|Post Buy
|Pivotal Research Group
|21.11.2016
|Post Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.09.2016
|Post Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2018
|Post Buy
|Pivotal Research Group
|22.09.2017
|Post Outperform
|BMO Capital Markets
|18.04.2017
|Post Buy
|Pivotal Research Group
|21.11.2016
|Post Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.09.2016
|Post Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.12.2015
|Post Hold
|BB&T Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Post Holdings Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen