Erste Schätzungen: SailPoint stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SailPoint wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SailPoint noch ein Verlust pro Aktie von -4,290 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,89 Prozent auf 292,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SailPoint noch 240,1 Millionen USD umgesetzt.

23 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,234 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -12,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 861,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net