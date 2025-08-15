DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.666 -1,7%Euro1,1705 -0,1%Öl65,88 -0,4%Gold3.351 +0,5%
Erste Schätzungen: Signet Jewelers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

18.08.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Signet Jewelers Ltd
70,84 EUR -0,32 EUR -0,45%
Signet Jewelers wird voraussichtlich am 02.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD gegenüber -2,280 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,810 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,73 Milliarden USD, gegenüber 6,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysen zu Signet Jewelers Ltd

DatumRatingAnalyst
15.03.2018Signet Jewelers HoldNeedham & Company, LLC
12.01.2018Signet Jewelers Sector PerformRBC Capital Markets
24.06.2011Signet Jewelers equal-weightBarclays Capital
01.04.2011Signet Jewelers equal-weightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2007Signet underweightJP Morgan Chase & Co.

