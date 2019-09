Nike-Aktie mit Allzeithoch: Nike steigert Umsatz und Ergebnis

Eine hohe Nachfrage - vor allem in China - ließ die Erlöse in den drei Monaten bis Ende August im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar (9,7 Mrd Euro) klettern, wie der adidas -Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Nettogewinn legte sogar um 25 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen der Wall-Street-Analysten klar übertroffen.

Die Zahlen kamen bei Anlegern gut an, auch wenn das Umsatzplus auf dem wichtigen Heimatmarkt Nordamerika mit 4 Prozent unter den Prognosen blieb. Nike-Finanzchef Andy Campion zeigte sich zufrieden und äußerte Zuversicht, dass der Konzern trotz des zunehmend schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds weiter starkes Wachstum liefern wird. Nikes Hoffnungen liegen besonders auf dem immer bedeutsameren Online-Geschäft.

So reagiert die Nike-Aktie

Die starken Quartalszahlen konnten die Aktien des US-Sportartikelherstellers am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch treiben. Im US-Handel legen die Papiere derzeit um 5,4 Prozent auf 91,88 US-Dollar zu. Damit lässt sie ihre aktuelle Bestmarke aus dem April bei 90 Dollar hinter sich.

Nike hatte Gewinn und Umsatz im ersten Geschäftsquartal überraschend kräftig gesteigert. Analysten waren angetan. Viele hoben ihre Kursziele an. Nach Einschätzung der Experten von Bryan Garnier ist Nike derzeit eine sichere Bank im Sportartikel- und Modemarkt der USA.

Bemerkenswert sei, dass die China-Umsätze stark zugelegt hätten, schrieben die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefes. Mit einem Sprung über 90 Dollar sei der Chart nach oben offen.

Jefferies-Analyst Randal Konik, der sein Kursziel von 80 auf 97 Dollar anhob, mahnte gleichwohl zur Vorsicht: Die positiven Aspekte seien auf dem gegenwärtigen Kursniveau schon eingearbeitet.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 100 auf 105 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelherstellers sei herausragend gewesen, lobte Analyst Paul Trussell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nike laufe der Konkurrenz davon.

/hbr/DP/he/ajx/tih

Beaverton (dpa)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com