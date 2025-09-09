DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.510 -0,4%Nas21.946 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,61 +1,6%Gold3.647 +0,6%
Blick auf eToro-Kurs

eToro Aktie News: eToro gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

10.09.25 16:11 Uhr
eToro Aktie News: eToro gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

10.09.25 16:11 Uhr

Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 45,62 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
38,00 EUR -0,60 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 45,62 USD. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,62 USD an. Bei 45,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.225 eToro-Aktien.

Am 12.08.2025 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

