eToro Aktie News: eToro gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 45,62 USD zu.

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 45,62 USD. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,62 USD an. Bei 45,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.225 eToro-Aktien.

Am 12.08.2025 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,19 USD je Aktie.

